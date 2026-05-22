İl Jandarma Komutanlığı Nazilli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nazilli ilçesi kırsal İsabeyli Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

İncelemede A.S.'nin (22) evinden tablet ile klavyesi, 2 kol saati, matkap takımı ve bir çift ayakkabının çalındığı belirlendi. Jandarma ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı, hırsızlık olayını aynı apartmanda komşu dairede oturan H.Ç.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla H.Ç.'nin evinde yapılan adli aramada, çalınan eşyalar ele geçirilip, sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ç., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.