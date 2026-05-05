Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında dikkat çeken bir operasyona imza attı. 30 Nisan 2026’da Erbaa ilçesinde şüpheli bir aracı durduran ekipler, araçta yaptıkları detaylı aramada kadın ayakkabılarının taban kısmına gizlenmiş toplam 1 kilo 675 gram eroin ele geçirdi.

Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturma derinleştirilirken, uyuşturucunun tedarik ve dağıtım ağında yer aldığı belirlenen isimler de tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda 4 Mayıs’ta Hakkari ve Antalya’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden E.D., Antalya’da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkari’de yakalanan E.S.’nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, Erbaa’da ele geçirilen 1 kilo 675 gram eroinin son yıllarda kentte tek seferde yakalanan en yüksek miktar olduğuna dikkat çekti. Olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.