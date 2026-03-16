Türkiye’de ayakkabı sektöründe dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ocak ayında ithalat ilk kez ihracatı geride bıraktı. Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği’ne göre ayakkabı ihracatı 9 milyon 16 bin çift olurken ithalat 9 milyon 86 bin çifte ulaştı.

Ekonomim'den Yener Karadeniz'in haberine göre sektör temsilcileri, ihracattaki gerilemenin devam etmesinin üretim ve istihdam üzerinde baskı oluşturduğunu belirtiyor.

İHRACATTA ÜÇ YILDA YÜZDE 50 KAYIP

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İçten, yüksek üretim maliyetlerinin sektörün rekabet gücünü zayıflattığını söyledi. İçten’e göre 2022’de 377 milyon çift olan ayakkabı ihracatı 2025’te 187 milyon çifte geriledi. Böylece üç yılda ihracat miktarında yaklaşık yüzde 50 düşüş yaşandı.

Aynı dönemde ihracat geliri de 1,3 milyar dolardan 1 milyar dolara indi.

İçten, fiyat rekabetinde zorlanmanın ihracattaki gerilemenin temel nedenlerinden biri olduğunu ifade etti.

İTHALAT BASKISI AZALIRKEN ENDİŞE SÜRÜYOR

İçten, Çin ve Vietnam kaynaklı ithalat baskısının son dönemde zayıflamasından memnun olduklarını belirtti. Ocakta ayakkabı ithalatı adet bazında yüzde 9,4 düşerek 9 milyon 86 bine geriledi. İthalatın değeri ise yüzde 41,3 azalarak 117 milyon dolar oldu.

Buna rağmen ihracattaki düşüşün sürmesi sektörde endişe yaratıyor.

İçten, ayakkabı sektörünün stratejik bir üretim alanı olduğunu belirterek ihracatı destekleyecek yeni adımlara ihtiyaç olduğunu söyledi.

İSTİHDAMDA CİDDİ KAYIP YAŞANDI

Son yıllarda artan ithalat ve daralan ihracat nedeniyle sektörde çok sayıda fabrika ve atölye kapandı. İçten, sektörün istihdamının yüzde 35-40 oranında azaldığını ifade etti.

2021’de 26 milyon çift olan ayakkabı ithalatının 2024’te 77 milyon çifte yükseldiğini hatırlatan İçten, aynı yıl sektörün 550 milyon dolar dış ticaret açığı verdiğini kaydetti.

AYMOD FUARI İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Sektör, yeni pazar arayışını sürdürürken gözler mart ayındaki uluslararası fuara çevrildi. 25 Mart’ta İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek AYMOD Ayakkabı Moda Fuarı’na 200’ü aşkın firma katılacak.

Yaklaşık 30 bin metrekare alanda gerçekleştirilecek fuarın 5 bini yabancı olmak üzere 20 bine yakın profesyonel ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

Ticaret Bakanlığı desteğiyle yaklaşık 600 yabancı alıcı da fuar kapsamında İstanbul’da ağırlanacak.