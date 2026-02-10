Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Ekonomi Ayakkabı devi iflas etti: Pavers'in 160’tan fazla mağazası vardı

İflas haberleri art arda gelmeye devam ediyor. Dünya genelinde ekonomik krizin tekstil ve perakende sektöründeki yıkıcı etkileri devam ederken, bir dev daha iflas etti. 160’tan fazla mağazası olan Pavers iflas etti.

Bir iflas haberi de ayakkabı dünyasının 54 yıllık devi olan İngiliz perakende devi Pavers'ten geldi. Ünlü marka iflasını duyurarak stratejik mağazalarını kapatacağını açıkladı.

Şirket, kapanış süreciyle birlikte stoklarını eritmek için tüm ürünlerde "yüzde 50 indirim" kampanyası başlattı.

Ekonomik baskılar ve değişen tüketici alışkanlıkları nedeniyle zor günler geçiren marka, perakende sektöründeki kan kaybını durduramayınca kepenk indirmeye kararı aldı. Şehir merkezlerindeki yüksek maliyetler ve online alışverişin önlenemez yükselişi, yarım asırlık markayı iflasa sürükledi.

1971 yılında İngiltere’nin temellerini York kentinde küçük bir evde atan Pavers, zamanla daha da tanınarak ayakkabı denince akla gelen ilk isimlerden olnuştu. 160’tan fazla mağazasıyla dev bir ağa sahip olan marka, Plymouth gibi stratejik noktalardaki şubelerini kapatmaya başladı.

Mağaza camlarına "Üzgünüz, bu mağaza kapanıyor" yazılı notlar asıldı.

Sektör temsilcelerinin açıklamalarına göre Pavers'ın iflas kararı, mağazacılığın dijital alışveriş karşısındaki zorlu sınavını bir kez daha gösterdi. Markanın şubelerini kapatması perakende dünyasında geniş yankı buldu.

Ünlü markanın iflası sonrası işten çıkarmaların olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Sektör temsilcileri, benzer ekonomik baskıların diğer dev markaları da iflasa sürükleyebileceği konusunda uyarıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
