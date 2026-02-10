Ayakkabı devi iflas etti: Pavers'in 160’tan fazla mağazası vardı

1971 yılında İngiltere’nin temellerini York kentinde küçük bir evde atan Pavers, zamanla daha da tanınarak ayakkabı denince akla gelen ilk isimlerden olnuştu. 160’tan fazla mağazasıyla dev bir ağa sahip olan marka, Plymouth gibi stratejik noktalardaki şubelerini kapatmaya başladı.