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Kaynak: Haber Merkezi

Kuşadası / Şerif Akarçeşme / Yeniçağ



Kuşadası’nda sabah saatlerinde yaşanan ilginç olay, vatandaşları hem şaşırttı hem de heyecanlandırdı. Yavansu Mahallesi Sahil Siteleri önünde dev bir orkinos balığı kıyıya vurdu.

Kuşadası’nın Yavansu Mahallesi’nde bu sabah saatlerinde sıra dışı bir olay yaşandı. Sahil Siteleri önünde denizden kıyıya vuran dev orkinos balığı, çevrede bulunan vatandaşların büyük şaşkınlık yaşamasına neden oldu.

VATANDAŞLAR GÖZLERİNE İNANAMADI

Sabah saatlerinde sahil kenarında bulunan vatandaşlar, kıyıya vuran dev orkinos balığını görünce gözlerine inanamadı.

Balığın büyüklüğü dikkat çekerken, vatandaşlar uzun uğraşlar sonucunda dev orkinosu sahile çekmeyi başardı.

AYAĞINA GELEN DEV KISMET

Kuşadası sahillerinde pek sık rastlanmayan bu görüntü, çevrede merak uyandırdı. Vatandaşların adeta ayağına gelen dev kısmet olarak değerlendirdiği orkinos balığı, sabahın en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

Dev balığın neden kıyıya vurduğu ise henüz bilinmiyor.

Yavansu sahilinde yaşanan bu ilginç olay, vatandaşlara unutulmayacak bir sabah yaşattı.