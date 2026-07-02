Ayağı gazda basılı kaldı: Lüks cip sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi. Ölmemiz mucize

Aracı hasar gören Yunus Öztürk, "Çok hızlı geliyordu. Önce beyaz arabaya vurdu. Hızını alamadı, ayağı gazdaymış. Fren yapmadı. Beyaz aracı kenara atınca oda geldi benim aracıma vurdu. Ayağı hala gazdaydı, balıkçı dükkanına vurduktan sonra su borusuna vurdu. Ucuz atlattık. Kimseye bir şey olmaması mucize gibi bir şey oldu. Burada sürekli kaza oluyor. Bu kazaların önüne geçmek için oraya büyük bir set istiyoruz"