Yeniçağ Gazetesi
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Ayağı gazda basılı kaldı: Lüks cip sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi. Ölmemiz mucize

Sarıyer Kilyos Caddesi’nde fren yerine gaza basan sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi. Sürücü önce park halindeki 4 araca çarpıp binanın duvarına vurdu. 2 kişi yaralandı. 2 araç hurdaya döndü, doğal gaz hattı hasar gördü.

Kaynak: DHA
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Ayağı gazda basılı kaldı: Lüks cip sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi. Ölmemiz mucize - Resim: 1

Sarıyer’de sürücüsünün fren yerine gaza bastığı iddia edilen cip, park halindeki 4 araca çarptıktan sonra bir binanın duvarına çarparak durabildi. Kazada 2 kişi hafif yaralandı, 2 araç kullanılamaz hale geldi. Binanın dış cephesindeki doğal gaz ve su hattının zarar görmesi üzerine ekipler çalışma başlattı. 5 aracın hasar gördüğü kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Ayağı gazda basılı kaldı: Lüks cip sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi. Ölmemiz mucize - Resim: 2

Kaza, saat 12.20 sıralarında Merkez Mahallesi Kilyos Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün fren yerine gaza bastığı iddia edilen 34 HSK 253 plakalı cip, önce park halindeki bir araca çarptı. Kontrolden çıkan cip, çarpmanın etkisiyle park halindeki 3 araca daha çarptıktan sonra bir binanın duvarına çarparak durabildi. Kazada toplam 5 araç hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Ayağı gazda basılı kaldı: Lüks cip sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi. Ölmemiz mucize - Resim: 3
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Ayağı gazda basılı kaldı: Lüks cip sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi. Ölmemiz mucize - Resim: 4

Hasar gören araçların kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü. İki aracın kullanılamaz hale geldiği kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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Ayağı gazda basılı kaldı: Lüks cip sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi. Ölmemiz mucize - Resim: 5

Aracı hasar gören Yunus Öztürk, "Çok hızlı geliyordu. Önce beyaz arabaya vurdu. Hızını alamadı, ayağı gazdaymış. Fren yapmadı. Beyaz aracı kenara atınca oda geldi benim aracıma vurdu. Ayağı hala gazdaydı, balıkçı dükkanına vurduktan sonra su borusuna vurdu. Ucuz atlattık. Kimseye bir şey olmaması mucize gibi bir şey oldu. Burada sürekli kaza oluyor. Bu kazaların önüne geçmek için oraya büyük bir set istiyoruz"

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Ayağı gazda basılı kaldı: Lüks cip sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi. Ölmemiz mucize - Resim: 6

Balık restoranının sahibi, "Her zamanki gibi biz dükkanımızda hazırlık yapıyorduk. Cip, yukarıdan çok hızlı geliyordu. Buradaki araca çarptı. Ondan sonra da panik yapıp, fren yerine gaza bastı. Sonra doğal gaz ve su tesisatına çarptı" dedi.

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Ayağı gazda basılı kaldı: Lüks cip sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi. Ölmemiz mucize - Resim: 7
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Ayağı gazda basılı kaldı: Lüks cip sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi. Ölmemiz mucize - Resim: 8
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Ayağı gazda basılı kaldı: Lüks cip sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi. Ölmemiz mucize - Resim: 9
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Ayağı gazda basılı kaldı: Lüks cip sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi. Ölmemiz mucize - Resim: 10
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