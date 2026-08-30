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Kaynak: AA

Türkiye'nin milli takım düzeyindeki serüveni, 24 Haziran 1936'da Yunanistan karşısında oynanan maçla başladı. Aradan geçen 90 yılı aşkın dönemde 1066 karşılaşmaya çıkan ay-yıldızlılar, bu mücadelelerin 555'inden galibiyetle ayrılırken 510 maçta rakiplerine yenildi.

Milli takımın geçmişinde bir de beraberlik bulunuyor. Türkiye'nin 13 Haziran 1995'te İstanbul'da Makedonya ile oynadığı hazırlık karşılaşması 78-78'lik eşitlikle tamamlandı.



RESMİ MAÇLARDAKİ İLK GALİBİYET

A Milli Basketbol Takımı, resmi maçlardaki ilk galibiyetini 1949 yılında Mısır'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda elde etti.

Turnuvadaki ilk iki mücadelede Yunanistan ve Fransa'ya yenilen Türkiye, üçüncü karşılaşmada Suriye'yi mağlup ederek resmi müsabakalardaki ilk galibiyetine imza attı.

EN FARKLI GALİBİYET VE MAĞLUBİYETLER

Ay-yıldızlılar, tarihinde en farklı skorlu galibiyetini Libya karşısında elde etti.

İzmir'de düzenlenen İslam Ülkeleri Spor Oyunları'nda 29 Eylül 1980 tarihinde Türkiye, Libya'yı 97 sayı farkla 142-45 yendi.

A Milli Takım, tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerini ise Hırvatistan ve Fransa karşısında yaşadı. Milliler, Almanya'da organize edilen 28. Avrupa Şampiyonası'nda, 24 Haziran 1993'te Hırvatistan'a 50 sayı farkla 113-63 mağlup oldu.

Milliler, 3 Temmuz 2024'te Fransa ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçında da sahadan 96-46 yenilgiyle ayrıldı.

ERGİN ATAMAN YÖNETİMİNDE 104. MAÇ

A Milli Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Ergin Ataman ile 104. maçına çıkacak.

Ay-yıldızlılar, Ataman yönetiminde oynadığı 103 müsabakada 58 galibiyet ve 45 yenilgi yaşadı.