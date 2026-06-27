Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Hentbol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası D Grubu'ndaki son karşılaşmasında Arjantin'e 29-26 mağlup oldu.
Çin'in Jinzhong kentinde oynanan mücadelede ilk devreyi 12-11 üstün kapatan ay-yıldızlı ekip, ikinci yarıda skor avantajını koruyamadı ve parkeden yenilgiyle ayrıldı.
Dünya Şampiyonası'nda 25 yıl aradan sonra yeniden yer alan milli takım, grup aşamasındaki üç maçını da kaybederek D Grubu'nu son basamakta tamamladı.
Türkiye, organizasyondaki mücadelesini klasman etabında sürdürecek. Ay-yıldızlılar, Grup 2'de oynanacak karşılaşmaların ardından turnuvayı 17 ile 32'ncilik arasındaki sıralamalardan biriyle tamamlayacak.