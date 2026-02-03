Ay evrelerine göre saç kesimi: Tesadüf mü, gerçek mi?

Uzun, canlı ve bakımlı saçlara sahip olmak isteyenler için ay takvimine göre belirlenen saç kesim günleri dikkat çekiyor.

2026 ŞUBAT VE MART AYI SAÇ KESİM TARİHLERİ

Ay takvimine uygun günlerde saç kestirdiğinizde farkı zamanla daha net hissedebilirsiniz. Elbette saç sağlığı için demir, çinko ve B12 gibi değerlerin de önemli olduğunu unutmadan, gerektiğinde bir uzmana danışmanız faydalı olacaktır.Şubat ayının enerjisi yüksek günleri:

7, 14, 21 ve 27 Şubat

Mart ayı ay takvimine göre saç kesim günleri:

1, 27 ve 28 Mart