Bazı dönemlerde saçlar daha hızlı uzarken bazı zamanlarda bu süreç yavaşlayabilir. Astrolojik inanışlara göre ayın evreleri, saçın uzama hızı ve sağlığı üzerinde etkili kabul ediliyor. Özellikle saçları zayıf olanlar, dökülme yaşayanlar ve saçlarının daha çabuk uzamasını isteyenler için belirli günler öne çıkıyor.
Ay evrelerine göre saç kesimi: Tesadüf mü, gerçek mi?
Saçlarınız eskisinden fazla mı dökülüyor? Uzaması size çok mu yavaş geliyor ya da ince telli saçlarınızı daha güçlü hale getirmek mi istiyorsunuz? Belki de çözüm sandığınızdan daha basit: doğru zamanda saç kestirmek. Peki saç kesimi için gerçekten ideal günler var mı?Derleyen: Hande Karacan
YENİLENME ZAMANI
Yeni ay döneminde saç kestirmenin enerjiyi yenilediğine inanılıyor. Bu süreçte yapılan kesimlerle hem negatif enerjiden arınmak hem de tazelenmiş hissetmek mümkün. Saç kesimi için doğru günleri değerlendirmek bu yüzden oldukça önemli.
AY ASLAN BURCUNDAYKEN SAÇLAR DAHA GÜÇLÜ
Ay Aslan burcundayken yapılan saç kesimlerinin saç tellerini güçlendirdiği ve uzama hızını artırdığı söyleniyor. Bu dönemde uçlardan alınan küçük bir kesim bile saçların daha sağlıklı uzamasına katkı sağlayabiliyor.
Uzun, canlı ve bakımlı saçlara sahip olmak isteyenler için ay takvimine göre belirlenen saç kesim günleri dikkat çekiyor.
2026 ŞUBAT VE MART AYI SAÇ KESİM TARİHLERİ
Ay takvimine uygun günlerde saç kestirdiğinizde farkı zamanla daha net hissedebilirsiniz. Elbette saç sağlığı için demir, çinko ve B12 gibi değerlerin de önemli olduğunu unutmadan, gerektiğinde bir uzmana danışmanız faydalı olacaktır.Şubat ayının enerjisi yüksek günleri:
7, 14, 21 ve 27 Şubat
Mart ayı ay takvimine göre saç kesim günleri:
1, 27 ve 28 Mart
SAÇIN DAHA YAVAŞ UZAMASINI İSTEYENLER İÇİN
Kısa saç kullanan ve sık sık kuaföre gitmek istemeyen kişiler saçlarının daha yavaş uzamasını tercih edebilir. Bu durumda saçların, ayın küçülme evresinde kestirilmesi öneriliyor.