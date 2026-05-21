ABD merkezli haber sitesi Axios, Donald Trump ile Benjamin Netanyahu arasında İran konusunda ciddi görüş ayrılığı yaşandığını iddia etti.

Haberde, iki liderin salı günü gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İran’la savaşı sona erdirmeyi hedefleyen revize edilmiş barış planı taslağını ele aldığı belirtildi.

İddiaya göre plan; Katar ve Pakistan öncülüğünde, bölgesel arabulucuların katkısıyla hazırlandı. Taslakta ABD ve İran arasında savaşın resmen sona erdirilmesi ve İran’ın nükleer programı ile Hürmüz Boğazı gibi başlıklarda 30 günlük müzakere süreci başlatılması hedefleniyor.

NETANYAHU’NUN PLANI DESTEKLEMEDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Axios’un hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberde, Netanyahu’nun müzakerelere son derece şüpheyle yaklaştığı ve İran’ın askeri kapasitesini daha fazla zayıflatmak için savaşın yeniden başlamasını istediği iddia edildi.

Haberde ayrıca görüşmenin gergin geçtiği, Netanyahu’nun süreçten rahatsız olduğu ve iki lider arasında izlenecek yol haritası konusunda anlaşmazlık yaşandığı öne sürüldü.

ABD ile İran arasında olası bir anlaşmaya yönelik diplomatik temasların sürdüğü belirtilirken, taraflardan konuya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.