Avusturya hükümeti, ülkelerindeki rejim değişikliğinin ardından Suriyeli sığınmacıların topraklarına dönmesini teşvik etmek amacıyla yeni bir destek paketi açıkladı.

Viyana yönetimi, gönüllü olarak ülkesine dönme kararı alan her Suriyeliye nakdi yardım yapacağını duyurdu.

İLTİCA BAŞVURULARI ASKIYA ALINDI

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Suriye’de yaşanan son gelişmeler ve Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte bölgedeki durumun değiştiğine dikkat çekti. Nehammer, mevcut süreçte Suriyeliler tarafından yapılan tüm iltica başvurularının dondurulduğunu belirtti.

"ÜLKENİN VATANDAŞLARINA İHTİYACI VAR"

Geri dönüşleri hızlandırmak için mali teşvik sunacaklarını ifade eden Başbakan Nehammer, şu ifadeleri kullandı:

“Avusturya, ülkelerine dönmek isteyen Suriyelileri bin avroluk bir geri dönüş ikramiyesiyle destekleyecek. Ülkenin yeniden inşa edilebilmesi için artık vatandaşlarına ihtiyacı var.”

BÜROKRATİK KOLAYLIK SAĞLANACAK

Konuya ilişkin açıklama yapan Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner ise geri dönüş sürecinde idari kolaylıklar sağlanacağını vurguladı.

Bakan Karner, vatanına dönmek isteyen kişilerin evrak işlemlerine öncelik verileceğini ve bürokratik mekanizmaların hızlandırılacağını kaydetti.

Avusturya hükümetinin bu adımı, Suriye'deki yeni dönemle birlikte Avrupa genelinde başlayan "gönüllü geri dönüş" tartışmalarının en somut örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.