Avusturya İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 2025 bütçe verilerine göre, ülkenin kamu açığı gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 4,2’sine yükseldi. Bu rakam, yaklaşık 21,5 milyar euroya karşılık geliyor.

Böylece Maastricht Antlaşması kapsamında belirlenen yüzde 3’lük üst sınır bir kez daha aşılmış oldu. Avusturya, yüksek seyreden borçlanma nedeniyle Avrupa Birliği’nin Aşırı Açık Prosedürü kapsamında izlenmeye devam ediyor.

SINIRLI DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ

Bütçe açığı, bir önceki yıla göre 1,5 milyar euro azaldı. Bu gerilemede kamu gelirlerinin giderlere kıyasla daha hızlı artmasının etkili olduğu belirtildi.

Ancak bu iyileşme, genel tabloyu değiştirmeye yetmedi.

Ülkenin toplam kamu borcu 2025 sonunda 23 milyar euro artarak 418,1 milyar euroya ulaştı. Bu artışla birlikte borcun milli gelire oranı yüzde 80’den yüzde 81,5’e yükseldi.

FAİZ GİDERLERİ BASKI OLUŞTURDU

Bütçe üzerindeki en önemli yüklerden biri de faiz ödemeleri oldu. Faiz giderleri yaklaşık yüzde 13 artışla 8,3 milyar euroya çıktı. Artan maliyetler, kamu maliyesi üzerindeki baskının sürdüğüne işaret etti.