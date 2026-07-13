Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, üçüncü hazırlık karşılaşmasında yarın Avusturya temsilcisi LASK ile kozlarını paylaşacak.
Raiffeisen Arena'da oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak.
Hazırlık sürecinin ilk bölümünü Topuk Yaylası Tesisleri'nde tamamlayan sarı-lacivertli ekip, çalışmalarının ikinci etabını Avusturya kampında sürdürüyor.
Fenerbahçe, kamptaki ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Admira Wacker'i 5-0 mağlup ederken, ikinci karşılaşmada Polonya temsilcisi Pogon Szczecin karşısında sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.
LASK mücadelesinin ardından Avusturya kampını tamamlayacak olan sarı-lacivertliler, ikinci etap hazırlıklarını noktalayarak İstanbul'a hareket edecek.