Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, üçüncü hazırlık karşılaşmasında yarın Avusturya temsilcisi LASK ile kozlarını paylaşacak.

Avusturya kampında son perde: Fenerbahçe, LASK ile karşılaşacak - Resim : 1

Raiffeisen Arena'da oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak.

Hazırlık sürecinin ilk bölümünü Topuk Yaylası Tesisleri'nde tamamlayan sarı-lacivertli ekip, çalışmalarının ikinci etabını Avusturya kampında sürdürüyor.

Avusturya kampında son perde: Fenerbahçe, LASK ile karşılaşacak - Resim : 2Avusturya kampında son perde: Fenerbahçe, LASK ile karşılaşacak - Resim : 3

Fenerbahçe, kamptaki ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Admira Wacker'i 5-0 mağlup ederken, ikinci karşılaşmada Polonya temsilcisi Pogon Szczecin karşısında sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'nin yıldızına Al-Ahli kancasıFenerbahçe'nin yıldızına Al-Ahli kancasıSpor

LASK mücadelesinin ardından Avusturya kampını tamamlayacak olan sarı-lacivertliler, ikinci etap hazırlıklarını noktalayarak İstanbul'a hareket edecek.