Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, "güvenlik tehdidi" gerekçe gösterilerek konutundan başka bir yere tahliye edildi. Konuttaki aramada herhangi bir tehditle karşılaşılmadı ve Albanese konutuna geri döndü.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, "güvenlik tehdidi" nedeniyle başkent Canberra'daki resmi konutu The Lodge'dan tahliye edildi.

GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDECEK BİR UNSUR YOK

Avustralya merkezli SBS News'un haberine göre, Avustralya polisi yerel saatle 18.00 civarında Albanese'nin resmi konutunda geniş çaplı arama başlattı.

Albanese, "güvenlik tehdidi" nedeniyle konutundan başka bir konuma tahliye edilirken, kamu güvenliğini tehdit edecek bir unsurla karşılaşılmadığı kaydedildi.

Bu gelişmenin ardından Albanese'nin The Lodge'a geri döndüğü duyuruldu.