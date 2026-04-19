Avustralya’nın Melbourne kentinde, “Filistinli Esirler Günü” kapsamında bir araya gelen göstericiler, İsrail’in Filistinli tutuklulara yönelik politikalarını protesto etti. Eylemde, İsrail hapishanelerindeki uygulamaların insan haklarına aykırı olduğu vurgulanarak uluslararası topluma ve Avustralya hükümetine çağrıda bulunuldu.

EYALET KÜTÜPHANESİ ÖNÜNDE TOPLANILDI

Göstericiler, Melbourne Eyalet Kütüphanesi önünde toplanarak Filistinli esirlerle dayanışma mesajı verdi. Katılımcılar, İsrail hapishanelerinde “insanlık dışı muamelelerin son bulması” ve tutukluların serbest bırakılması talebinde bulundu.

Eylemde ayrıca, İsrail’de Filistinli tutuklulara yönelik idam cezasını gündeme getiren yasal düzenlemeye de tepki gösterildi.

“İNSANLIK DIŞI KOŞULLARA DİKKAT ÇEKİYORUZ”

Etkinlik organizatörlerinden Noura Mansour, yaptığı açıklamada, Filistinli esirlerin durumuna dikkat çekmek amacıyla bir hafta sürecek etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Mansour, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Filistinli esirlerin İsrail hapishanelerinde maruz kaldığı insanlık dışı, aşağılayıcı ve işkenceye varan koşulları hatırlatmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak için etkinlikler düzenliyoruz.”

Mansour ayrıca İsrail hapishanelerinde 9 binden fazla Filistinlinin bulunduğunu belirterek, bu uygulamaların “savaş suçu niteliğinde” olduğunu savundu.

BAYRAKLAR VE SLOGANLAR TAŞINDI

Gösteri sırasında Filistin, İran ve Lübnan bayrakları taşındı. Katılımcılar, “Sessiz kalan suçludur”, “Soykırımı durdur”, “Nehirden denize özgür Filistin”, “Savaşa hayır” ve “Esirleri serbest bırak” yazılı pankartlar açtı.

FİLİSTİNLİ ESİRLER GÜNÜ NEDİR?

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne bağlı Filistin Ulusal Konseyi, 1974 yılında 17 Nisan tarihini “Filistinli Esirler Günü” olarak ilan etti.

Bu gün her yıl Filistinliler tarafından çeşitli etkinlikler, protestolar ve sempozyumlarla anılarak, tutuklular meselesinin uluslararası kamuoyunun gündemine taşınması amaçlanıyor.