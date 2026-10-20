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Kaynak: Haber Merkezi

Sahara Ray'in ailesi, TMZ'ye gerçekleştirdiği açıklamada, “Dün gece hastanede, ailesi etrafındayken hayatını kaybetti. Çok seviliyordu” sözlerini sarf etti. Sahara Ray henüz 9 ay önce anne olmuştu.

SAHARA RAY NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü modelin ölümü ile ilgili üzücü bir iddia gündeme geldi. 34 yaşındaki Ray, iddiaya göre aşırı doz almasının ardından acil olarak Los Angeles bölgesindeki bir hastaneye kaldırıldı. Modele yakın bir kaynak, Daily Mail'e yaptığı açıklamada bu bilgiyi paylaştı.

Kaynağın aktardığına göre Ray, hastanede yaşam destek ünitesine bağlandı. Ailesi, yaşam desteğinin sonlandırılması yönünde son derece zor bir karar aldı.

Ray, yaşamını yitirdiği esnada sevdiklerinin yanındaydı. Aşırı dozun kazara mı yoksa kasıtlı mı gerçekleştiği ise henüz netlik kazanmadı.