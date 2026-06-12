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2026 FIFA Dünya Kupası’nda A Milli Takım’ın turnuvadaki ilk rakibi Avustralya olacak.

Ay-yıldızlıların 24 yıl sonra yaşayacağı Dünya Kupası heyecanı öncesinde Avustralya Milli Takımı’nda forma giyen Milos Degenek’in açıklamaları dikkat çekti.

A Milli Takım ile Avustralya’yı karşılaştıran tecrübeli savunmacı, Dünya Kupası deneyimi açısından Avustralya’nın daha avantajlı olduğunu savundu.

Degenek, "Türkiye’de 26 oyuncunun hiçbiri daha önce Dünya Kupası deneyimi yaşamadı. Bizde ise 9 oyuncunun Dünya Kupası tecrübesi var. Bu konuda onlardan daha deneyimliyiz" dedi.

Tecrübeli futbolcu ayrıca, karşılaşma öncesi baskının Türkiye üzerinde olduğunu belirterek, "Bence Türkiye’nin üzerinde büyük bir baskı var çünkü 2002’den beri Dünya Kupası’na katılamadılar. Onlar için büyük bir umut ve büyük bir baskı var. Ama biz kesinlikle bu maça hazırız" ifadelerini kullandı.