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Avustralya, çevrim içi platformlarda terör ve radikalleşmeyle mücadele kapsamında küresel mesajlaşma uygulaması Telegram'a karşı hukuki süreç başlattı. Ülkenin Çevrim İçi Güvenlik Komiseri (eSafety) Julie Inman-Grant, Telegram'ın nefret söylemi ve terör bağlantılı içerikleri platformdan temizlemediği gerekçesiyle yargıya taşındığını duyurdu.

54,6 MİLYON AVUSTRALYA DOLARI CEZA RİSKİ

Açıklamada, Telegram'ın Çevrim İçi Güvenlik Yasası çerçevesindeki yükümlülüklerini ihlal ettiği belirtildi. Yapılan uyarılara rağmen terör eylemlerini teşvik eden paylaşımların uzun süre erişilebilir kaldığını aktaran Inman-Grant, şirketin 54,6 milyon Avustralya dolarına (yaklaşık 38 milyon ABD doları) kadar para cezasıyla karşı karşıya olduğunu bildirdi. "Hiçbir platform hukukun üzerinde değildir" diyen Inman-Grant, bu durumun küresel güvenlik açısından endişe verici olduğunu dile getirdi.

AŞIRILIK YANLISI İÇERİKLER YAYINDAN KALDIRILMADI

Inman-Grant'in paylaştığı detaylara göre, platformda tespit edilen içerikler arasında 2019'da Yeni Zelanda'da gerçekleşen Christchurch cami saldırısı, Mayıs 2022'de New York'ta yaşanan Buffalo katliamı ve terör örgütlerinin infaz görüntüleri yer alıyor. Yetkililer, söz konusu materyallerin yayında kalmasının kullanıcıların şiddete karşı duyarsızlaşmasına ve radikalleşme süreçlerinin tetiklenmesine yol açtığına dikkat çekiyor.

ÖNCEKİ İHLALLER VE CEZALAR

Avustralya eSafety düzenleyici kurumu, Telegram'a daha önce de yaptırım uygulamıştı. Platforma, çocuk istismarı ve aşırılık yanlısı içeriklerle mücadeleye ilişkin sorulara zamanında yanıt vermediği gerekçesiyle Şubat 2025'te 1 milyon Avustralya doları tutarında idari para cezası kesilmişti.