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Batı Avustralya Yüksek Mahkemesi'ne taşınan olayda, projenin yüzde 69'una sahip olan Fortescue ve yüzde 31'lik ortağı Formosa Steel, su iletim hattındaki kusurlar gerekçesiyle Avustralyalı boru tedarikçisi Clover Pipelines ve onun uluslararası iş ortağı Superlit'ten şikayetçi oldu. Mahkeme henüz tarafların sorumluluğuna ilişkin nihai bir karar vermedi.

ÇELİKTEN VAZGEÇİLDİ, SIZINTILAR BAŞLADI

Pilbara bölgesinde yer alan devasa Iron Bridge projesi için toplamda 179 kilometre kompozit boru ve 571 bağlantı parçası kullanıldı. Dava dosyasına ve proje geçmişine yansıyan belgelere göre, geri dönüş su hattı için başlangıçta çelik boru kullanılması planlanıyordu. Ancak lojistik kolaylığı ve yüzde 30'a varan maliyet avantajı sağlaması hedefiyle çelik yerine cam elyaf takviyeli polyester borular tercih edildi. Davacı şirketler, sonradan ortaya çıkan sızıntıların bu borulardaki kusurlardan kaynaklandığını iddia ediyor.

100 MİLYON DOLARLIK FATURA

Patronlar Dünyası'ndan Deniz Dallı'nın haberine göre; boru hattındaki arızalar aslında projenin uzun süredir gündeminde. Fortescue, Ocak 2024'te kamuoyuna yaptığı açıklamada, yüksek basınçlı hattın 65 kilometrelik kısmında sızıntılar yaşandığını ve bu bölümün tamamen değiştirilmesinin planlandığını duyurmuştu. Şirket, sadece bu yenileme işleminin kendisine ait maliyetini yaklaşık 100 milyon dolar olarak hesaplamıştı. Açılan davadaki tazminat tutarı henüz netleşmese de, bu 100 milyon dolarlık ön tespit krizin boyutunu gözler önüne seriyor.

YARIM ASIRLIK SANAYİ ÇINARI

Avustralya Kıskacında Davanın Türkiye ayağında yer alan Superlit, temelleri ABD'de eğitim gören Demir Karamancı tarafından atılan ve bugün Mehmet Fatih Karamancı tarafından yönetilen Karamancı Holding'in en köklü sanayi kuruluşlarından biri. 1961 yılında kurulan Superlit, grubun sanayideki ilk göz ağrısı olarak biliniyor. Boru üretiminden tekstile ve enerjiye kadar birçok alanda faaliyet gösteren holding, özellikle Orta Anadolu markasıyla Levi's, GAP, Diesel ve Calvin Klein gibi dünya devlerinin denim (kot) tedarikçisi konumunda.

DAVA ŞOKU VE KAYSERİ'DEKİ KAPANMA KARARI ÜST ÜSTE GELDİ

Uluslararası arenada patlak veren bu hukuki süreç, Karamancı Ailesinin holding bünyesinde kritik kararlar aldığı bir döneme denk geldi. Grubun amiral gemilerinden Orta Anadolu, geçtiğimiz eylül ayında artan maliyetler ve küresel talepteki daralmayı gerekçe göstererek Kayseri'deki denim üretimini tamamen durduracağını açıklamıştı.

Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karamancı, Kayseri'de gelecekte farklı bir sektörde yatırım yapılabileceğini ancak denim üretimine bir daha dönmeyeceklerini belirtmişti. Grubun tekstil kanadında bir devir kapanırken, en eski iş kollarından olan boru üretiminin Avustralya'da mahkemelik olması, şirket yönetimi için zorlu bir sürecin habercisi olarak değerlendiriliyor. Gözler şimdi Batı Avustralya Yüksek Mahkemesi'nin kusur oranları ve teknik incelemeler ışığında vereceği karara çevrildi.