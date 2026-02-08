Avustralya’da tehlikeli trend: “RunNation” çarpışma sporuna dönüştü

Konsept oldukça basit: İki yarışmacı, dar ve kısa bir parkurda karşılıklı olarak son sürat koşuyor. Parkurun ortasında gerçekleşen sert çarpışma ise organizasyonun ana unsuru. İzleyiciler açısından en heyecan verici an olarak sunulan bu çarpışmalar, sporun en riskli kısmını oluşturuyor.