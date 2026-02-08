Avustralya’da “RunNation” adı verilen yeni bir ekstrem spor, kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti. Ancak sporun temel kuralı, uzmanların ve sağlık çevrelerinin endişe duymasına neden oluyor.
Avustralya’da tehlikeli trend: “RunNation” çarpışma sporuna dönüştü
Avustralya’da ortaya çıkan “RunNation” adlı yeni ekstrem spor, iki yarışmacının dar bir parkurda birbirine doğru koşarak çarpışmasına dayanıyor. Kısa sürede ilgi gören etkinlik, yüksek yaralanma riski nedeniyle tartışma yarattı.Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Konsept oldukça basit: İki yarışmacı, dar ve kısa bir parkurda karşılıklı olarak son sürat koşuyor. Parkurun ortasında gerçekleşen sert çarpışma ise organizasyonun ana unsuru. İzleyiciler açısından en heyecan verici an olarak sunulan bu çarpışmalar, sporun en riskli kısmını oluşturuyor.
Organizatörler etkinliği “dayanıklılık ve cesaret sınavı” olarak tanımlarken, sporcuların ciddi sakatlık riskiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.
Sosyal medya üzerinden yayılan görüntüler, bazı kesimler tarafından “adrenalin tutkusu” olarak değerlendirilirken, eleştiriler de gecikmedi.
Sporun güvenlik standartlarının ne ölçüde sağlandığı ve resmi bir spor dalı olarak kabul edilip edilmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.
RunNation’ın popülerliği artarken, uzmanlar bu tür temas sporlarında koruyucu ekipman ve sağlık önlemlerinin hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.