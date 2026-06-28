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Kaynak: AA

Avustralya hükümeti, 16 yaş altındaki kullanıcıların sosyal medya erişimini düzenleyen kurallara uymayan teknoloji şirketlerine uygulanacak para cezasını iki katına çıkararak 99 milyon Avustralya dolarına yükseltti.

ABC News’ün aktardığına göre, hükümet sosyal medya yasağını güçlendirmek amacıyla yeni bir yasal düzenleme hazırladı ve platformlara yönelik yaptırımları artırma kararı aldı.

Yeni düzenleme kapsamında eSafety Komiseri Julie Inman Grant’in yetkileri genişletilecek. Grant, şirketlerden yaş doğrulama süreçlerine ilişkin uygulamalarını belgelemelerini talep edebilecek.

Ayrıca yaş doğrulama hizmeti sağlayan üçüncü taraf kuruluşların da bilgi verme yükümlülüğü altına alınacağı belirtildi.

Başbakan Anthony Albanese, 16 yaş altındaki kullanıcıların hesap açmasını veya mevcut hesaplarını kullanmasını engellemek için şirketlerin “makul adımlar atmakla” yükümlü olduğunu hatırlattı. Albanese, büyük teknoloji şirketlerinin bu konuda yeterli çabayı göstermediğini ifade etti.

Yapılan açıklamada, yükümlülüklerini yerine getirmeyen platformlara uygulanacak azami cezanın 49,5 milyon Avustralya dolarından 99 milyon Avustralya dolarına çıkarıldığı bildirildi.

Hükümet verilerine göre düzenlemenin yürürlüğe girmesinden bu yana 16 yaş altına ait 5 milyondan fazla hesap kapatıldı, devre dışı bırakıldı veya erişime kapatıldı.

Avustralya’da 10 Aralık 2025’te yürürlüğe giren yasa kapsamında X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Snapchat, Reddit, Twitch, Threads ve Kick gibi platformlar yaş sınırlamasına tabi tutuluyor.

Düzenlemenin amacı, algoritmalar ve zararlı içeriklerin çocuklar üzerindeki etkisini azaltmak olarak açıklandı.