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Kaynak: AA

Gerçekleşmesi beklenen El Nino dalgasının boyutlarını yorumlayan Erken Uyarı Ağı uzmanı Ken Kato, "Süper El Nino, aslında resmi bir tanımlama değil ancak şu aşamada muhtemelen çok şiddetli geçecek gibi görünüyor." dedi.

Söz konusu atmosferik hareketliliğin kış sezonu boyunca devam edebileceğini kaydeden Kato, bu durumun alışılmışın ötesinde kuraklıklara sebebiyet verebileceğini, bu riskli sahanın ise çoğunlukla Avustralya'nın doğu toprakları ile kuzey kıyılarını içine aldığını dile getirdi.

Büyük Okyanus merkezli bir doğa olayı olan El Nino, ilk etapta havzaya komşu ülkeleri, sonrasında ise bütün yeryüzünü ısıtan küresel bir etki yaratıyor.