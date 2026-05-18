Avustralya, iklim krizi ve kuraklık risklerine karşı geleceğini güvence altına alacak devasa bir altyapı projesine imza atıyor. Ülkenin New South Wales eyaletine bağlı Belmont bölgesinde yapımı süren tuzdan arındırma tesisi (Belmont Desalination Plant) için deniz okyanus tabanına devasa beton bloklar indirilmeye başlandı.

800 METRE AÇIĞINDA

Sözcü'de yer alan habere göre; kıyı şeridinin yaklaşık 800 metre açığında gerçekleştirilen operasyonda, dev vinç gemileri yardımıyla okyanus tabanına özel tasarım beton silindirler yerleştiriliyor. Güçlü akıntılara, dalga hareketlerine ve en zorlu hava şartlarına karşı dayanıklı üretilen bu yapılar, su alma sisteminin merkezini oluşturacak. Okyanus dibinden çekilen deniz suyu, plajın doğal yapısına zarar vermemek adına yer altı tünelleri vasıtasıyla karadaki tesise taşınacak.

30 MİLYON LİTRE İÇME SUYU ÜRETECEK

2028 yılında tam kapasiteyle faaliyete geçmesi planlanan tesis, devreye girdiğinde günde tam 30 milyon litre içme suyu üretecek. Uzmanlar, projenin özellikle bölgede baş gösteren uzun süreli kuraklık dönemlerinde hayati bir "yedek su kaynağı" olacağını ve su krizinin önüne geçmede kritik bir rol oynayacağını belirtiyor.