Kaynak: Haber Merkezi

Avustralya hükümetinin yürürlüğe koyduğu 16 yaş altı sosyal medya kısıtlamaları, küresel teknoloji şirketlerini radikal adımlar atmaya sevk ediyor. Yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalan Meta, denetimlerin başlamasından bu yana yaş sınırını ihlal ettiği tespit edilen yüz binlerce profili erişime kapattığını bildirdi.

Şirket tarafından paylaşılan verilere göre, Aralık 2025 ile Haziran 2026 arasındaki altı aylık süreçte Instagram’da 462 bin, Facebook’ta ise 294 bin kullanıcı profili devre dışı bırakıldı. Toplamda 756 bin hesabı silen Meta; kimlik doğrulama, görüntülü selfie ve davranış analizi yapan yapay zekâ algoritmalarını devreye soktuğunu açıkladı. Şirket, kural ihlali nedeniyle kapatılan profillerin sahipleri tarafından açılan yeni hesapları da engellemeye yönelik teknik altyapısını güçlendiriyor.

10 Aralık 2025 tarihinde başlayan uygulama, bireysel olarak çocukları ya da ebeveynleri değil, doğrudan dijital platformları sorumlu tutuyor. Ancak araştırmalar, 12-15 yaş grubundaki gençlerin yaklaşık yüzde 85'inin yanlış beyan ve teknik yöntemlerle platformlara erişmeye devam ettiğini gösteriyor.

Sistemdeki açıkları kapatmayı hedefleyen Avustralya yönetimi, yükümlülüklerini yerine getirmeyen teknoloji firmalarına kesilecek azami cezayı 49,5 milyon Avustralya dolarından 99 milyon Avustralya dolarına yükseltmeye hazırlanıyor. Ayrıca dijital güvenlik denetçisi eSafety Commissioner'ın yetkileri genişletilerek şirketlerin iç denetim mekanizmaları bağımsız olarak incelemeye alınacak.

Yasal düzenleme yalnızca Meta bünyesindeki ağları değil; TikTok, X, Snapchat, YouTube, Reddit, Threads ve Twitch gibi popüler platformları da kapsıyor. Avustralya'da elde edilecek sonuçların, benzer kısıtlamaları gündemine alan diğer ülkeler için emsal teşkil etmesi bekleniyor. Dijital mecralarda gerçek yaşın tam olarak nasıl doğrulanacağı sorusu ise teknoloji dünyasının ana tartışma konusu olmayı sürdürüyor.