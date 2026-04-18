Avustralya ve Japonya arasındaki savunma iş birliği, stratejik bir boyuta taşındı. Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles ve Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro tarafından gerçekleştirilen görüşmede, Mitsubishi Heavy Industries (MHI) tarafından üretilecek olan fırkateynlerin teslimat süreci karara bağlandı.

MOGAMİ SINIFI FIRKATEYNLER ALMAN DEVİNİ ELEDİ

Hatırlanacağı üzere Avustralya, 5 Ağustos 2025’te açtığı dev ihalede tercihini Japon teknolojisinden yana kullanmıştı. Japonya’nın Mogami sınıfı fırkateynleri, savunma sanayi dünyasının iddialı oyuncularından biri olan Alman Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) şirketine ait MEKO A-200 sınıfı gemileri geride bırakarak ihaleyi kazanmıştı.

PROJENİN DETAYLARI: 11 YENİ SAVAŞ GEMİSİ GELİYOR

Anlaşma, Avustralya donanmasının envanterinde bulunan ve hizmet ömrünü tamamlamaya yaklaşan ANZAC sınıfı fırkateynlerin yerini alacak 11 yeni gemiyi kapsıyor. Projenin üretim takvimi ise şu şekilde planlandı:

İlk 3 gemi Japonya'da üretilecek: Teknolojik transfer ve hız hedefleri doğrultusunda ilk 3 gemi Mitsubishi Heavy Industries tersanelerinde inşa edilecek.

Serinin ilk gemisinin 2030 yılında Avustralya donanmasında resmen göreve başlaması bekleniyor.

Geriye kalan 8 gemi, teknoloji transferi ile birlikte bizzat Avustralya'da inşa edilerek yerel savunma sanayisine katkı sağlayacak.

NEDEN MOGAMİ SINIFI?

Mogami sınıfı fırkateynler, özellikle çok amaçlı kullanım senaryoları, düşük radar izi (stealth özellikler) ve gelişmiş insansız araç yönetim kabiliyetleriyle modern deniz savaşlarının en güçlü unsurlarından biri olarak kabul ediliyor. Bu 6,5 milyar dolarlık yatırım, Avustralya'nın denizlerdeki caydırıcılığını artırmayı hedefliyor.