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Tarihi bir başarıya imza atarak 24 yılın ardından Dünya Kupası'na katılan A Milli Takımımız, D Grubu'nda ilk maçına Avustralya karşısında çıkıyor.

Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Venezuela Futbol Federasyonu'ndan J. Valenzuela yönetecek.

Bizim Çocuklar, grupta diğer maçlarına ev sahibi ABD ve Paraguay karşısında çıkacak.

AVUSTRALYA KARŞISINDA 3. MAÇ

A Milli Futbol Takımımız, Avustralya ile tarihinde üçüncü kez karşı karşıya geliyor. İki ekip arasında daha önce oynanan iki mücadeleyi de milliler kazandı. Türkiye, Mayıs 2004'te oynanan karşılaşmalarda rakibini 1-0 ve 3-1'lik skorlarla mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrılmıştı.

Tarihi karşılaşma öncesi A Milli Takımımız ve Avustralya'nın ilk 11'leri belli oldu.

AVUSTRALYA-TÜRKİYE İLK 11'LER

Avustralya: Beach, Italiano, Circati, Burgess, Souttar, Bos, Metcalfe, O'Neill, Okon-Engstler, Irankunda, Toure

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Arda, Orkun, Barış Alper, Kerem

Tarihi müsabakanın Canlı Anlatımı bu sayfada yer alacaktır.