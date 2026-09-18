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Kaynak: DHA

Avustralya, göç oranlarını düşürmeye yönelik politikaları kapsamında vize kurallarını ihlal eden yabancılara karşı yeni tedbirler açıkladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Matt Thistlethwaite, ülkede vize süresini aşan yabancıların sayısının 77 bine yükseldiğini belirterek, kurallara uymayan turistlerin göçmen gözaltı merkezlerine alınacağını ve ardından ülkelerine gönderileceğini bildirdi.

Yeni düzenlemeler kapsamında öğrencilerin aile üyelerini ülkeye getirmesine yönelik kısıtlamalar artırılırken, tatil ve çalışma vizelerinde kura sistemine geçildi. Vize süresini aşanlara yönelik yaptırımlar da ağırlaştırıldı.

250 YENİ YATAK, 100 DENETİM PERSONELİ

Göç Bakanı Tony Burke, uygulama kapsamında göçmen merkezlerine 250 kişilik ek kapasite sağlanacağını, denetimler için de 100 yeni personel görevlendirileceğini açıkladı.

Karara turizm sektörü ve mülteci hakları savunucularından ise eleştiriler geldi. Avustralya Turizm Endüstrisi Konseyi İcra Kurulu Başkanı Erin McLeod, turistlerin gözaltına alınmasının ülkenin turizm imajına ve ekonomisine zarar verebileceğini savundu. Mülteci hakları savunucuları da uygulamaya ilişkin hukuki ve insani endişelerini dile getirdi.