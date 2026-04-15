Papua Yeni Gine'de faaliyet gösteren bir otelin sahibi, otelinde kalan mültecilerin konaklama masraflarının ödenmediği iddiası ile Avustralya hükümetine 11 milyon dolarlık dava açmaya hazırlanıyor.

ABC News'te yer alan habere göre, Papua Yeni Gine'nin başkenti Port Moresby'de bulunan "Lodge 10" adlı otelin sahibi Mose Kopyoto, Avustralyalı yetkililerle 2017 yılında bir anlaşma yaptığını iddia etti.

Kopyoto, anlaşma kapsamında Manus Adası'ndaki bazı mültecileri oteline kabul ettiğini ve bunun karşılığında Avustralya hükümetinden ilk birkaç yıl ödeme aldığını söyledi.

'ÖDEME YAPILMADI'

Otel sahibi, 2021 yılında Avustralya hükümetinin mültecilerin sorumluluğunu Papua Yeni Gine hükümetine devrettiğini, bunun üzerine ödemelerin durduğunu ifade etti.

Mültecilerin otelinde konaklamaya devam etmesine rağmen kendisine herhangi bir ödeme yapılmadığını savunan Kopyoto, 11 milyon dolar alacağı olduğunu öne sürdü.

Kopyoto, alacaklarını tahsil etmek amacıyla Papua Yeni Gine Göçmenlik Dairesi'ne dava açtığını, ancak Göçmenlik Dairesi'nin mültecilerin konaklama masraflarından kaynaklanan sorumluluğun Avustralya'ya ait olduğunu savunarak ödeme yapmayı reddettiğini söyledi.

Söz konusu borcu tahsil etmek isteyen Kopyoto, Avustralya hükümetine dava açmaya hazırlandığını bildirdi.

Kopyoto'nun dava talebi, Avustralya mahkemesince onaylandığı takdirde yasal süreç başlayacak.