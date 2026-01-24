Melbourne’daki turnuvanın 7. günü, sabah seansında oynanan 3. tur maçlarıyla devam etti.

Tek erkeklerde son iki yılın şampiyonu ve 2 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner, ABD’li Eliot Spizzirri’yi 4-6, 6-3, 6-4, 6-4’lük setlerle 3-1 mağlup ederek 4. tura yükseldi. Sinner, bir sonraki turda 22 numaralı seribaşı vatandaşı Luciano Darderi ile eşleşecek.

5 numaralı seribaşı İtalyan Lorenzo Musetti, Çek Tomas Machac’ı 5-7, 6-4, 6-2, 5-7, 6-2’lik setlerle 3-2 yenerek tur biletini aldı.

8 numaralı seribaşı ABD’li Ben Shelton, Valentin Vacherot’yu 6-4, 6-4, 7-6’lık setlerle turnuvaya veda ettirdi.

KADINLARDA ABD’Lİ RAKETLER HIZLI İLERLİYOR

Geçen yılın Wimbledon ve ABD Açık finalisti, 4 numaralı seribaşı Amanda Anisimova, vatandaşı Peyton Stearns’ü 6-1, 6-4’lük setlerle 2-0 yenerek 4. tura yükseldi.

6 numaralı seribaşı Jessica Pegula, Rus Oksana Selekhmeteva’yı 6-3, 6-2’lik setlerle geçerken, 9 numaralı seribaşı Madison Keys de Çek Karolina Pliskova’yı 6-3’lük setle mağlup etti. Pegula ve Keys, 4. turda birbirleriyle eşleşecek.