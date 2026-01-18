Belaruslu tenisçi, zorlu başlangıca rağmen ritmini buldu ve Rod Laver Arena’da tenis efsaneleri Federer ile Laver’ın önünde galibiyetini kutladı.



Avustralya Açık’ta üçüncü şampiyonluğunu hedefleyen Aryna Sabalenka, Melbourne’deki turnuvaya güçlü bir giriş yaptı. Rod Laver Arena’da oynanan ilk tur maçında dünya sıralamasında 1 numarada yer alan Belaruslu tenisçi, Fransız wildcard Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah’ı 6-4, 6-1’lik setlerle 1 saat 14 dakikada mağlup etti.



Maça açık ara favori başlayan Sabalenka, ilk oyunda rakibinin servisini kırarak avantaj yakaladı. Ancak solak Fransız oyuncu, akıllı ve cesur vuruşlarıyla ilk set boyunca direnç gösterdi ve Belaruslu rakibinin ritim bulmasını geciktirdi. Sabalenka ilk seti 6-4’le alırken, ikinci sette oyunun kontrolünü tamamen ele geçirdi ve seti 6-1 kazanarak maçı tamamladı.



Karşılaşma sonrası basın mensuplarına konuşan Sabalenka, maçın başındaki zorlanmayı şu sözlerle değerlendirdi: “Bence maça en iyi şekilde başlamadım ama o ortaya çıktı, çok istekliydi ve harika oynuyordu. Zorlu bir başlangıçtı ve ilk setin sonunda ritmimi bulduğum için çok mutluyum, biraz daha özgüvenli hissettim.”



İkinci turda Sabalenka’nın rakibi, Anastasia Pavlyuchenkova ile Bai Zhuoxuan arasındaki eşleşmenin galibi olacak.



Maçın ardından tribünde bulunan tenis tarihinin iki büyük ismi Roger Federer ve Rod Laver ile selfie çektiren Sabalenka, bu anı duygusal sözlerle yorumladı: “Ben büyük bir hayranım. Biraz yoruldum ve sizlerin keyifle izlemesi için harika tenis oynamak istedim. Ne büyük bir ayrıcalık. Çok teşekkür ederim ve umarım biraz da olsa keyif almışsınızdır. Üzerimde çok baskı vardı.”



Sabalenka, 2023 ve 2024 yıllarında kazandığı Avustralya Açık şampiyonluklarının ardından bu yıl da kupayı müzesine götürmek için iddialı bir başlangıç yaptı.