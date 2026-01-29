Rod Laver Arena’da oynanan yarı final mücadelesinde Elena Rybakina, ilk seti 6-3 kazanırken, büyük çekişmeye sahne olan ikinci seti 7-6 alarak maçı iki sette noktaladı.

Bu galibiyetle Avustralya Açık’ta bir kez daha finale yükselen Kazak raket, 2023 finalinde kaybettiği kupayı bu kez kazanmak istiyor. Rybakina, finalde dünya 1 numarası Aryna Sabalenka ile karşılaşarak 2023 finalinin rövanşına çıkacak.

Final mücadelesi 31 Ocak Cumartesi günü saat 11.30’da oynanacak.

SABALENKA ÜST ÜSTE DÖRDÜNCÜ KEZ FİNALDE

Günün ilk yarı finalinde dünya 1 numarası Aryna Sabalenka, Elina Svitolina karşısında etkili bir performans sergiledi. Güçlü servisleri ve agresif oyunuyla öne çıkan Belaruslu tenisçi, karşılaşmayı 6-2 ve 6-3’lük setlerle 1 saat 16 dakikada kazanarak finale adını yazdırdı.

Turnuva boyunca hiç set kaybetmeyen Sabalenka, böylece üst üste dördüncü kez Avustralya Açık finaline yükselme başarısı gösterdi. 27 yaşındaki tenisçi, geçen yıl kaçırdığı kupayı bu kez müzesine götürmeyi hedefliyor.

2023 yılının rövanşına da şahitlik edeceğiz.