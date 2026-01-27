Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ta, İspanyol Carlos Alcaraz ve Ukraynalı Elina Svitolina yarı finale yükseldi.

Melbourne’da düzenlenen turnuvanın 10. günü, akşam seansında oynanan çeyrek final karşılaşmalarıyla tamamlandı.

Tek erkeklerde 6 grand slam şampiyonluğu bulunan dünya 1 numarası Alcaraz, 2 saat 15 dakika süren maçta Avustralyalı Alex de Minaur’u (6) 3-0 (7-5, 6-2, 6-1) mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

Avustralya Açık’ta kariyerinde ilk kez yarı finale çıkan Alcaraz, bu turda Alman Alexander Zverev (3) ile karşılaşacak.

Tek kadınlar çeyrek finalinde ise Svitolina (12), 59 dakika süren mücadelede ABD’li Coco Gauff’u (3) 6-1 ve 6-2’lik setlerle 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Ukraynalı raket, yarı finalde dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka ile eşleşti.