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Dünya Kupası D Grubu'nda A Milli Takımımızın da rakipleri olan ABD ve Avustralya karşı karşıya geliyor.

Seattle Stadyumu'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan ev sahibi ABD, maçın 11. dakikasında sol kanattan Balogun ile geliştirdiği atakta içeriye çevrilen topta Avustralyalı savunma oyuncusu Burgess'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

⚽ Balogun ceza sahasına çok hızlı girdi. İçeriye çevirdiği topta Cameron Burgess topu kendi kalesine gönderdi. pic.twitter.com/Ddym0BdoeV — TRT Spor (@trtspor) June 19, 2026

Müsabakanın 44. dakikasında ise ABD'nin atağında oluşan karambolde Freeman, topu kafayla ağlara gönderdi. İlk olarak ofsayt kararı çıksa da VAR kontrolünün ardından hakem golü verdi ve ev sahibi ekip 2-0 öne geçti.

⚽ ABD, Alexander Freeman'ın attığı golle ilk yarının son anlarında farkı 2'ye çıkardı. pic.twitter.com/7RZs3i1VUu — TRT Spor (@trtspor) June 19, 2026

Müsabakanın ilk yarısında başka gol sesi çıkmadı ve ABD, soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle girdi.

Avustralya, A Milli Takımımız karşısında 2-0'lık galibiyet almıştı.