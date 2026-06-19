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Dünya Kupası D Grubu'nda A Milli Takımımızın da rakipleri olan ABD ve Avustralya karşı karşıya geliyor.

Seattle Stadyumu'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan ev sahibi ABD, maçın 11. dakikasında sol kanattan Balogun ile geliştirdiği atakta içeriye çevrilen topta Avustralyalı savunma oyuncusu Burgess'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

⚽ Balogun ceza sahasına çok hızlı girdi. İçeriye çevirdiği topta Cameron Burgess topu kendi kalesine gönderdi. pic.twitter.com/Ddym0BdoeV — TRT Spor (@trtspor) June 19, 2026

Avustralya, A Milli Takımımız karşısında 2-0'lık galibiyet almıştı.