Dünya Kupası D Grubu'nda A Milli Takımımızın da rakipleri olan ABD ve Avustralya karşı karşıya geliyor.

Seattle Stadyumu'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan ev sahibi ABD, maçın 11. dakikasında sol kanattan Balogun ile geliştirdiği atakta içeriye çevrilen topta Avustralyalı savunma oyuncusu Burgess'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

Avustralya, A Milli Takımımız karşısında 2-0'lık galibiyet almıştı.

ABD-Avustralya maçında ilk 11'ler belli oldu (Dünya Kupası D Grubu)ABD-Avustralya maçında ilk 11'ler belli oldu (Dünya Kupası D Grubu)Spor