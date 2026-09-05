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Kaynak: Haber Merkezi

Avukatların silah ruhsatı ücretlerine ilişkin yeni bir düzenleme geliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yürütülen görüşmeler sonucunda ortak mutabakata varıldığını belirterek düzenlemenin ekim ayında gündeme gelecek pakete dahil edilmesinin planlandığını açıkladı.

GÜRLEK: ORTAK MUTABAKATA VARDIK

Adalet Bakanı Akın Gürlek konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu konuda Maliye Bakanlığımızla görüşmeler yaptık. İnşallah Ekim ayındaki pakete silah ruhsatının ücretlerinin yarısının bir defaya mahsus alınması, daha sonra yenilemede ücretlerin alınmaması konusunda ortak bir mutabakata vardık.”