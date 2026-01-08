Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte, 2026 CMK ücretleri ne kadar oldu?

2026 CMK ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Yeni tarifeye göre, soruşturma aşamasında yürütülen işler karşılığında avukatlara 4 bin 27 lira, sulh ceza hâkimliklerinde takip edilen dosyalar için ise 6 bin 273 lira ödeme yapılacak.

Asliye ceza mahkemelerinde görülen davalar için avukatlara 6 bin 904 lira, seri muhakeme usulü kapsamında yürütülen işler için 2 bin 883 lira, ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için ise 12 bin 387 lira ücret ödenecek.

Çocuk mahkemelerinde görülen davalar için avukatlara 6 bin 904 lira, çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için de 12 bin 387 lira ödeme yapılması kararlaştırıldı.

İcra ceza, fikri ve sınai haklar ceza mahkemeleri ile infaz hâkimliklerinde takip edilen davalar için 6 bin 904 lira, bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı dosyalar için 12 bin 387 lira, Yargıtay’da görülen duruşmalı davalar için ise 13 bin 945 lira ödeme yapılacak.

CMK ücret tarifesinin 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacağı bildirildi.