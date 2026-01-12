Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kişisel sosyal medya hesabından avukatlar için yeni kredi desteği getirildiğini duyurdu. Adalet Bakanlığının koordinasyonunda Türkiye Barolar Birliği, VakıfBank ve Kredi Garanti Fonu ile protokol imzalandığını duyuran Tunç, şimdiye kadar 6 bin 70 avukata toplamda 5 milyar TL kredi kullandırıldığını açıkladı.

Başvuruların devam ettiğini ifade eden Tunç, 5 milyar TL'lik ek kredi limiti daha sağlanacağını ve protokolün süresinin 30 Haziran 2026'ya kadar uzatıldığını belirtti.

Tunç, bu kapsamda 1 milyon TL'ye kadar, altı ay geri ödemesiz, 36 ay vadeli ödeme yoluyla kredi imkanı sunulduğunu belirtti.

Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Başvuruların devam etmesi üzerine yaptığımız protokolün kapsamını genişleterek avukatlarımıza 5 milyar liralık ek kredi limiti sağlayacağız. Protokolümüzün süresini de 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzattık. Bu kapsamda avukatlarımıza 1 milyon liraya kadar 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vadeli, ödeme kolaylığıyla kredi imkanı sunuyoruz. Avukatlarımızın görevlerini en iyi imkanlarla yapabilmelerini sağlamak için bağımsız savunmayı güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceğiz."

“Avukatların Büro Kurma Giderlerinin Karşılanması İçin Finansman Desteği Sağlanmasına Dair İşbirliği Protokolü”, 9 Temmuz 2025’te imzalanmıştı. Protokolün süresinin uzatılması ve ek kredi limitinin devreye girmesiyle genç avukatlara verilen tutar 10 milyar liraya yükseldi.