İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyon kapsamında, Artvin merkezli olarak İstanbul, İzmir ve Erzurum’u da kapsayan 4 ilde organize suç şebekesine yönelik çalışma yapıldığını duyurdu. Operasyonlar Jandarma Genel Komutanlığı ve Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi.

KENDİLERİNİ AVUKAT OLARAK TANITTILAR

Yapılan tespitlere göre şüphelilerin internet siteleri üzerinden vatandaşları dolandırdığı, kendilerini avukat olarak tanıtarak telefonla aradıkları kişilerden para talep ettikleri ve ödeme yapmayanları tehdit ettikleri ortaya çıkarıldı.

YÜZ MİLYONLARCA LİRALIK İŞLEM TRAFİĞİ

Mali incelemelerde şüphelilerin hesap hareketliliğinin yüksek seviyelerde olduğu belirlenirken, toplamda 75 milyon TL değerinde taşınmaz ve taşınır varlık ile 333 banka hesabına el koyma tedbiri uygulandı. Hesaplarda yüz milyonlarca liralık işlem trafiği tespit edildiği bildirildi.

35 ŞÜPHELİDEN 28’İ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında yakalanan 35 şüpheliden 28’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 7 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Yetkililer, suç örgütünün faaliyetlerine ilişkin incelemelerin devam ettiğini ve yeni bağlantıların araştırıldığını açıkladı. Operasyonun vatandaşların güvenliği için kesintisiz sürdürüldüğü vurgulandı.