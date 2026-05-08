İBB Davası kapsamında yargılanan Murat Gülibrahimoğlu hakkında sosyal medyada yayılan “Cebeci dosyası kapsamında itirafçı olmak istedi” iddiası yalanlandı.

Fuat Uğur, Emre Erciş, Zafer ve Hasan Basri Akdemir gibi iktidara yakın isimlerin paylaştığı belgede, Gülibrahimoğlu’nun Ekrem İmamoğlu ve Cebeci dosyasında adı geçen kişileri suçladığı öne sürülmüştü.

AVUKATTAN MAHKEMEYE “SAHTE İMZA” BAŞVURUSU

Gülibrahimoğlu’nun avukatı Abdullah Kaya, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede söz konusu belgenin müvekkilinin bilgisi ve rızası dışında hazırlandığını belirtti.

Kaya, ekindeki yetki belgesinde kendi adına sahte imza bulunduğunu ifade etti.

“TAKLİT İMZA İLE İTİRAFÇI BELGESİ HAZIRLAMIŞLAR”

Avukat Kaya dilekçesinde şu ifadeye yer verdi:

“Müvekkil asilin bilgisi dışında suç nitelikli eylemlerle sahtecilik yapılarak Soruşturma Savcılığına verilen bu dilekçede tutuklanmama güvencesi talep edildiği ve icbar suretiyle irtikap kapsamında beyanda bulunacağı şeklinde tamamen gerçek dışı ve yalan nitelikli taleplere yer verildiği görülmüştür.”

“KORSAN NİTELİKLİ DİLEKÇE” İDDİASI

Kaya, Avukat Buğra Doğutepe’ye verilen fotokopi yetkisinin kötüye kullanıldığını, bu belge üzerinden yeni bir dilekçe üretildiğini ve altına taklit imza atıldığını öne sürdü.

Hazırlanan belgenin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dosyasına sunulduğu belirtildi.

SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Avukat Abdullah Kaya, Avukat Buğra Doğutepe hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu’na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

“YALAN VE KURGU NİTELİKLİ” İFADESİ

Dilekçede, söz konusu belgenin Gülibrahimoğlu açısından bağlayıcı olmadığı vurgulandı. Kaya, “Suç nitelikli eylemlerle müvekkilin bilgisi ve rızası dışında korsan olarak dosyaya sunulan 26.05.2025 tarihli dilekçe içeriği yalan ve kurgu nitelikli olup kabulümüz değildir” dedi.

CEBECİ MADEN SAHASI SAVUNMASI

Kaya ayrıca Gülibrahimoğlu’nun İBB ile ilişkisinin 2015’te başladığını ve tüm faaliyetlerin yasal çerçevede yürütüldüğünü savundu. Cebeci Maden Sahası’ndaki işlemlerin MAPEG, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve ilgili yerel idarelerin denetiminde yapıldığını ifade etti.

DOSYADAN ÇIKARILMA TALEBİ

Avukat Kaya, 26 Mayıs 2025 tarihli dilekçenin dosyadan çıkarılmasını talep ederek, belgenin müvekkilin bilgisi dışında sunulduğunu yineledi.