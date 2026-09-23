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Kaynak: İHA

Bürosunda bir şahsın bıçaklı saldırısına hedef olan Avukat Taha Bağaçlı, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne sığınmış, avukatı takip eden şahıs polisler tarafından yakalanmıştı. Savcılık Kemal Polat’ı "Görevi başındaki memura görevini yaptırmamak" suçundan mahkemeye sevk etti, mahkeme ise adli kontrol şartıyla serbest bırakmıştı. Olayın ardından medyada yayınlanan ve sosyal medyada yer alan kamera görüntüleri dikkate alan savcılık şahıs hakkında yakalama kararı vermişti.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile yeniden gözaltına alınan Kemal Polat savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Mahkeme heyeti "Görevi yaptırmamak için direnme, silahla tehdit, cebir ve tehdit suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal" suçlarından tutuklanmasına karar verdi ve Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Erzurum Adliyesi'nde yaklaşık 5 aydır devam eden yargılama sonucu; sanık Kemal Polat hakkında "Kamu görevini görevini yaptırmamak, iş yeri dokunulmazlığı ihlalden" 7 yıl 1 ay ceza verdi. Ancak mahkeme karar hükümle birlikte şahsın tahliyesine karar verdi ve dosya istinafa gönderildi.