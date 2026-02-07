Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi, avukat Naim Eminoğlu'nun tahliye edildiğini duyurdu.

Avukat Naim Eminoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama sebebiyle tutuklanmıştı.

Çağdaş Hukukçular Derneği'nden yapılan açıklamada "Şube yöneticimiz Av. Naim Eminoğlu, bugün yapılan tutukluluk incelemesi sonrası tahliye edildi. Mesleğimizi hedef alan saldırılara karşı tüm meslektaşlarımız özgür olana dek mücadeleye devam edeceğiz!" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Avukat Naim Eminoğlu, 11. Yargı Paketi'nin 6 Şubat depremi davalarında sorumlu olarak yargılananları kapsamaması gerektiğini söylemiş, 'Asrın felaketi diyorlar, asrın katliamı bu' ifadelerini kullanmıştı.