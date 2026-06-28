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Türk Milliyetçisi ve Ülkücü Camianın sevilen isimlerinden Av. Muhsin Küçük, bu sabah yaşamını yitirdi. İstanbul Hukuk ve Edebiyat Fakültesi mezunu Av. Muhsin Küçük Yeniçağ Gazetesi’nde Yazı İşleri Müdürlüğü ve Köşe Yazarlığı yapmıştı. Aslen Sinop Boyabatlı olan Küçük, evli, 2 erkek ve 1 kız olmak üzere 3 çocuk babasıydı, 1 oğlunu trafik kazasında kaybetmişti.

CENAZE PROGRAMI NETLEŞTİ

Alparslan Türkeş dönemi Milliyetçi Hareket Partisinde Gençlik Kolları Başkanlığı, Eyüp İlçe Başkanlığı, Genel Merkez MYK ve MKK Üyeliği yapmış olan Av. Muhsin Küçük, Türk Dünyası İnsan Hakları Derneği İstişare Kurulu Üyesiydi. 72 yaşında hayata veda eden Av. Muhsin Küçük’ün cenazesi yarın, Eyüp Sultan Camii’nden öğle namazına müteakip kaldırılarak, naaşı Eyüp Sultan Mezarlığında toprağa verilerek sonsuzluğa uğurlanacak.

Türk Dünyası İnsan Hakları Derneği Genel Başkan Vekili Erol Şahingil Küçük'ün vefatına ilişkin olarak “Muhsin Küçük ağabeyimize Yüce Tanrı’dan rahmet, kederli ailesi başta olmak üzere Dostlarına, sevenlerine ve Türk Milliyetçisi Camiaya başsağlığı ve sabırlar dileriz. Yolu açık, Makamı Uçmağ, Ruhu şad olsun” açıklaması yaptı.