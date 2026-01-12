İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler merkezli uyuşturucu ticareti yapan bir çeteye yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, alınan istihbaratın ardından şüpheliler hakkında teknik ve fiziki takip başlattı. Yürütülen soruşturmada, çeteyle birlikte hareket ettiği tespit edilen avukat Erden E.’nin uyuşturucu dağıtımında kurye olarak görev aldığı iddia edildi. Şüphelinin, polis uygulama noktalarından avukat kimliğini kullanarak geçtiği öne sürüldü.

Toplanan delillerin ardından 9 Ocak 2026 Cuma günü belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda avukat Erden E. ile birlikte 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 245 gram skunk, 244 gram kokain, 13 adet extacy hap, hassas terazi, bir tabanca, 52 mermi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 500 TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.