Modern tıp, bireylerin genel sağlık durumunu ve yaşam süresi beklentisini ölçmek için şaşırtıcı derecede basit ama etkili bir yönteme odaklandı.

El kavrama gücü, sadece bir kas kuvveti göstergesi olmaktan çıkarak, hücresel yaşlanmanın ve hayati organ fonksiyonlarının yeni "altın standardı" haline geldi.

BİLİMSEL VERİLER NE DİYOR?

İngiltere merkezli UK Biobank tarafından yaklaşık 500 bin kişi üzerinde gerçekleştirilen kapsamlı araştırma, el kavrama gücündeki her 5 kilogramlık düşüşün; kalp damar hastalıkları, solunum yolu rahatsızlıkları ve kansere bağlı ölüm riskini %16 ile %20 oranında artırdığını saptadı. Uzmanlar, bu ölçümün tansiyon ölçtürmek kadar kritik bir sağlık verisi olduğunu vurguladı.

ULUSLARARASI UZMAN GÖRÜŞLERİ

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Michigan Üniversitesi’nden epidemiyolog Dr. Mark Peterson, kavrama gücünün sadece ellerle ilgili olmadığını belirtti.

Peterson, "Bu ölçüm, kas kütlesinin ötesinde sinir sisteminin bütünlüğünü ve vücudun stresle başa çıkma kapasitesini yansıtıyor. Zayıf kavrama gücü, vücudun hızla yaşlandığının ve kronik hastalıklara karşı savunmasız kaldığının bir ön belirtisidir" ifadesini kullandı.

Viyana Uygulamalı Sistem Analizi Enstitüsü (IIASA) araştırmacılarından Dr. Sergei Scherbov ise, el sıkışma kuvvetinin biyolojik yaşın belirlenmesinde kronolojik yaştan daha güvenilir olduğunu dile getirdi.

Scherbov, "Gelecekte doktorlar, hastaların kaç yaşında olduğunu sormak yerine ellerini ne kadar güçlü sıktıklarına bakarak daha doğru teşhisler koyabilecekler" dedi.

NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Kavrama gücünün zayıflığı, tıp literatüründe "sarkopeni" olarak bilinen kas kaybının en erken belirtisi olarak kabul edildi.

Kas kaybının ise metabolizma hızını yavaşlattığı, bağışıklık sistemini zayıflattığı ve vücuttaki iltihaplanma seviyelerini yükselttiği bilimsel olarak belgelendi.