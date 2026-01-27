Berlin Büyükelçiliği’nin resmi sosyal medya hesabından paylaşımda, bazı Avrupa ülkelerinde yaşanan şiddet ve vandalizm olaylarının terör örgütü yandaşlarıyla bağlantılı olduğu bilgisini paylaştı. Vatandaşlara, gösterilerin yoğunlaştığı bölgelerden uzak durmaları çağrısı yapılırken muhtemel provokasyonlara karşı soğukkanlı davranılması, basın ve sosyal medya kaynaklarının yakından takip edilmesi gerektiği hatırlatıldı.

KONSOLOSLUKLAR DEVREDE

Avrupa ülkelerinde yaşayan veya seyahat sırasında desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluk Çağrı Merkezi ile büyükelçilik ve başkonsolosluklara başvurabileceği duyuruldu. Paylaşımda, Almanya genelinde Berlin, Frankfurt, Münih, Hamburg ve diğer başkonsoloslukların acil durum hatlarının aktif olduğu bilgisi paylaşıldı.

ACİL DURUM HATLARI PAYLAŞILDI

Büyükelçilikler tarafından paylaşılan güvenlik duyurusunda şu ifadeler yer aldı:

"Son dönemde yaşanan gelişmeler bağlamında, bazı Avrupa ülkelerinde farklı kentlerde, terör örgütüne müzahir gruplar tarafından şiddet ve vandalizm içeren eylemler düzenlendiği gözlemlenmektedir.

Bu kapsamda, vatandaşlarımızın, tedbirli olmaları, gösterilerin yoğunlaştığı bölgelerden uzak durmaları, muhtemel provokasyonlar karşısında soğukkanlı ve itidalli davranmaları, basın-yayın kuruluşlarını yakından takip etmeleri, yerel makamlar ile Bakanlığımız, Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımızın yapabilecekleri ilave uyarı ve duyuruları takip etmeleri önemle tavsiye olunur.

Avrupa ülkelerinde yaşayan ve bu bölgelere seyahat edecek vatandaşlarımızın ihtiyaç halinde Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi’ne başvurmaları mümkündür.

Acil Durum Hatları:

Konsolosluk Çağrı Merkezi: +90 312 292 29 29

Berlin Büyükelçiliği: +49 177 577 34 29

Berlin Başkonsolosluğu: +49 163 951 93 46

Stuttgart Başkonsolosluğu: +49 179 360 25 01

Düsseldorf Başkonsolosluğu: +49 151 196 05 02

Frankfurt Başkonsolosluğu: +49 160 966 52 270

Köln Başkonsolosluğu: +49 163 951 93 06

Münih Başkonsolosluğu: +49 163 227 94 90

Nürnberg Başkonsolosluğu: +49 152 236 691 44

Essen Başkonsolosluğu: +49 174 306 12 06

Karlsruhe Başkonsolosluğu: +49 176 653 102 39

Münster Başkonsolosluğu: +49 162 422 73 01

Kassel Başkonsolosluğu: +49 163 778 96 70

Hannover Başkonsolosluğu: +49 177 937 27 27

Hamburg Başkonsolosluğu: +49 178 732 81 09

Mainz Başkonsolosluğu: +49 176 614 843 55"