Berlin Büyükelçiliği’nin resmi sosyal medya hesabından paylaşımda, bazı Avrupa ülkelerinde yaşanan şiddet ve vandalizm olaylarının terör örgütü yandaşlarıyla bağlantılı olduğu bilgisini paylaştı. Vatandaşlara, gösterilerin yoğunlaştığı bölgelerden uzak durmaları çağrısı yapılırken muhtemel provokasyonlara karşı soğukkanlı davranılması, basın ve sosyal medya kaynaklarının yakından takip edilmesi gerektiği hatırlatıldı.
KONSOLOSLUKLAR DEVREDE
Avrupa ülkelerinde yaşayan veya seyahat sırasında desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluk Çağrı Merkezi ile büyükelçilik ve başkonsolosluklara başvurabileceği duyuruldu. Paylaşımda, Almanya genelinde Berlin, Frankfurt, Münih, Hamburg ve diğer başkonsoloslukların acil durum hatlarının aktif olduğu bilgisi paylaşıldı.
ACİL DURUM HATLARI PAYLAŞILDI
Büyükelçilikler tarafından paylaşılan güvenlik duyurusunda şu ifadeler yer aldı:
"Son dönemde yaşanan gelişmeler bağlamında, bazı Avrupa ülkelerinde farklı kentlerde, terör örgütüne müzahir gruplar tarafından şiddet ve vandalizm içeren eylemler düzenlendiği gözlemlenmektedir.
Bu kapsamda, vatandaşlarımızın, tedbirli olmaları, gösterilerin yoğunlaştığı bölgelerden uzak durmaları, muhtemel provokasyonlar karşısında soğukkanlı ve itidalli davranmaları, basın-yayın kuruluşlarını yakından takip etmeleri, yerel makamlar ile Bakanlığımız, Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımızın yapabilecekleri ilave uyarı ve duyuruları takip etmeleri önemle tavsiye olunur.
Avrupa ülkelerinde yaşayan ve bu bölgelere seyahat edecek vatandaşlarımızın ihtiyaç halinde Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi’ne başvurmaları mümkündür.
Acil Durum Hatları:
Konsolosluk Çağrı Merkezi: +90 312 292 29 29
Berlin Büyükelçiliği: +49 177 577 34 29
Berlin Başkonsolosluğu: +49 163 951 93 46
Stuttgart Başkonsolosluğu: +49 179 360 25 01
Düsseldorf Başkonsolosluğu: +49 151 196 05 02
Frankfurt Başkonsolosluğu: +49 160 966 52 270
Köln Başkonsolosluğu: +49 163 951 93 06
Münih Başkonsolosluğu: +49 163 227 94 90
Nürnberg Başkonsolosluğu: +49 152 236 691 44
Essen Başkonsolosluğu: +49 174 306 12 06
Karlsruhe Başkonsolosluğu: +49 176 653 102 39
Münster Başkonsolosluğu: +49 162 422 73 01
Kassel Başkonsolosluğu: +49 163 778 96 70
Hannover Başkonsolosluğu: +49 177 937 27 27
Hamburg Başkonsolosluğu: +49 178 732 81 09
Mainz Başkonsolosluğu: +49 176 614 843 55"