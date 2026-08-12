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Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni zirvede tamamlayan PSG ile UEFA Kupası'nı müzesine götüren İngiltere temsilcisi Aston Villa, UEFA Süper Kupası için sahaya çıkacak.

Avusturya'nın Salzburg kentinde oynanacak final, TSİ 22.00'de başlayacak. PSG, Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal ile karşılaşırken 90 dakika ve uzatma bölümünün 1-1 sona erdiği mücadeleyi penaltılar sonucunda 4-3 kazanmıştı. Aston Villa ise İstanbul'daki finalde Freiburg'u 3-0 mağlup ederek UEFA Kupası şampiyonluğuna ulaşmıştı.

PSG, Aston Villa karşısında galip gelmesi durumunda Süper Kupa zaferini üst üste ikinci kez yaşayacak. Fransız ekibi, geçen yıl Tottenham ile karşılaştığı finalin normal süresini 2-2 tamamlamış, penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük sağlayarak kupayı kazanmıştı.

Aston Villa, tarihindeki tek Süper Kupa şampiyonluğunu 1982'de elde etti. İngiliz ekibi, Barcelona'ya İspanya'da 1-0 yenildiği ilk maçın rövanşında rakibini 3-0 mağlup ederek kupaya uzanmıştı.

Salzburg'daki finali, bu yıl Dünya Kupası'nda görev yapması planlanmasına karşın ABD'ye girişine izin verilmeyen Somalili hakem Omar Artan yönetecek. Avrupa dışından Süper Kupa finalinde düdük çalacak ilk hakem olacak Artan'ın yardımcılıklarını Cibutili Abdoulrazack Ahmed ile Kenyalı Stephen Eleazar Onyango Yiembe üstlenecek.

13 ÜLKEDEN 26 TAKIM KUPAYI KAZANDI

Süper Kupa finalinde 90 dakikanın sonunda eşitlik bozulmazsa uzatma oynanmayacak ve kazanan doğrudan penaltı atışlarıyla belirlenecek.

Organizasyon, bugüne kadar 50 kez düzenlendi. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve 1993 yılından itibaren Şampiyonlar Ligi olarak gerçekleştirilen turnuvanın şampiyonları, oynanan 50 Süper Kupa finalinin 30'unda kupayı kazanmayı başardı.

Real Madrid 6, AC Milan ve Barcelona 5, Liverpool 4, Atletico Madrid 3 kez Süper Kupa'yı kazandı. Ajax, Anderlecht, Bayern Münih, Chelsea, Juventus ve Valencia ikişer şampiyonluk yaşarken PSG, Dinamo Kiev, Nottingham Forest, Aston Villa, Aberdeen, Steaua Bükreş, Porto, Mechelen, Manchester United, Manchester City, Parma, Lazio, Sevilla, Galatasaray ve Zenit St. Petersburg birer kez kupayı kaldırdı.

PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, geçen yıl Fransız ekibiyle, 2015'te ise Barcelona'nın başında Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Aston Villa'nın teknik direktörü Unai Emery ise 2014 ve 2015 yıllarında Sevilla'yı, 2021'de de Villareal'i finale taşımasına rağmen kupayı kazanamadı.