ILA Berlin 2026 Fuarı’nda öne çıkan iki önemli yenilik U145 ve U760 Ravenstorm oldu. U145, Airbus’ın en çok satan ürünlerinden biri olan H145 helikopterinin insansız versiyonu olarak dikkat çekerken, Ravenstorm ise savaş pilotlarıyla birlikte çalışabilecek bir muharip insansız savaş uçağı olarak tanıtıldı.
Avrupa'nın yeni kozu: Airbus insansız sistemlerini vitrine çıkardı
Airbus, ILA Berlin 2026 Fuarı’nda yeni nesil insansız sistemlerini tanıttı. Şirket, otonom uçuş teknolojilerindeki liderliğini savunma müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik çözümlerle pekiştirmeyi hedeflerken, Jet motorlu sistemlerden daha ufak otonom İHA'lara kadar bir çok sistem öne çıktı.
U145: İNSANSIZ H145 HELİKOPTERİ
Tolgaozbek.com'un haberine göre, U145, sivil ve askeri uygulamalara uygun, görev bağımsız bir çözüm olarak geliştiriliyor. Özellikle yüksek hacimli kargo taşımacılığı için tasarlandı. Modüler yapısı sayesinde afet yönetimi, yangın söndürme, silahlı keşif, gözetleme ve “drone taşıyıcı anne” gibi farklı rollere de uyarlanabiliyor.
MUHARİP İNSANSIZ UÇAK AİLESİ
Airbus, 20 yıldır süren UCCA (Uncrewed Collaborative Combat Aircraft) tecrübesini yeni nesil sistemlere taşıyor.
U760 Ravenstorm: 10 metre kanat açıklığı ve 13 metre uzunluğunda bir model fuarda sergilendi. Hava-yer vuruşu, hava-hava savunması, hassas güdümlü mühimmat, orta ve uzun menzilli hava savunma füzeleri ile elektronik harp kabiliyetlerine sahip. Erken 2030’larda hizmete girmesi planlanıyor.
U740 Valkyrie: Kratos ile ortak geliştirilen bu sistem, Airbus’un kendi MARS görev sistemiyle donatıldı. 2029’da Alman Hava Kuvvetleri’ne operasyonel kabiliyet kazandırması hedefleniyor. Eurofighter ile birlikte çalışabilecek.
HAFİF TAKTİK DRONLAR
Airbus, küçük ve orta ölçekli operasyonlar için de çeşitli çözümler sunuyor:
U010 Aliaca (25 kg): 6 saat uçuş, 3 kg faydalı yük
U030 Flexrotor (25 kg): 12-14 saat uçuş, 8 kg faydalı yük
U050 Capa-X (120 kg): 20 kg faydalı yük ile daha ağır görevler için
U680 DRONE ÖNLEYİCİ
Kitle halinde gelen tek yönlü saldırı dronlarını etkisiz hale getirmek üzere tasarlanan Bird of Prey, Mart 2026’da ilk uçuşunu sadece 9 ay sonra gerçekleştirdi. Düşük maliyetli hava savunması için büyük umut vaat ediyor. 2026 boyunca ek test uçuşları devam edecek.
AKILLI GÖREV SİSTEMİ: MARS
Ravenstorm, Valkyrie ve Bird of Prey gibi platformlarda kullanılan MARS (Multiplatform Autonomous Reconfigurable and Secure), yapay zeka destekli otonom yazılım çekirdeğiyle öne çıkıyor. Gelecekte Eurodrone’a da entegre edilecek.
U950 EURODRONE
Avrupa’nın ilk stratejik MALE (Medium Altitude Long Endurance) platformu olan Eurodrone, istihbarat, gözetleme, hedef tespit ve denizaltı savunma harbi gibi kritik görevler için tasarlandı. İlk uçuşu 2029’da planlanıyor.
Airbus Defence and Space CEO’su Mike Schoellhorn, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Müşterilerimizin egemen hava gücünü güçlendirmek için ihtiyaç duyduğu her türlü insansız veya drone kabiliyetini sunuyoruz. Portföyümüz, hızlı müdahale drone önleyicilerden taktik dronelara, otonom kargo helikopterlerinden, mürettebatlı savaş jetleriyle birlikte çalışacak insansız muharip uçaklara (UCCA) kadar uzanıyor.
Diğer uçta ise yüksek faydalı yük ve uzun uçuş süresi sağlayan Eurodrone ISTAR platformumuz var. Airbus, modern çok alanlı harp için gereken tüm insansız kabiliyetleri tek bir çatı altında sunuyor.”
Airbus, fuarda sergilediği bu geniş portföy ile Avrupa savunma sanayiinde insansız sistemler konusunda tam spektrumlu bir çözüm ortağı olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Şirket, tüm sistemlerinde açık mimari ve Avrupa standartlarına uyumlu misyon sistemleri kullanarak uluslararası uyumluluğu da ön planda tutuyor.