Avrupa'nın yeni kozu: Airbus insansız sistemlerini vitrine çıkardı

Airbus Defence and Space CEO’su Mike Schoellhorn, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Müşterilerimizin egemen hava gücünü güçlendirmek için ihtiyaç duyduğu her türlü insansız veya drone kabiliyetini sunuyoruz. Portföyümüz, hızlı müdahale drone önleyicilerden taktik dronelara, otonom kargo helikopterlerinden, mürettebatlı savaş jetleriyle birlikte çalışacak insansız muharip uçaklara (UCCA) kadar uzanıyor.

Diğer uçta ise yüksek faydalı yük ve uzun uçuş süresi sağlayan Eurodrone ISTAR platformumuz var. Airbus, modern çok alanlı harp için gereken tüm insansız kabiliyetleri tek bir çatı altında sunuyor.”

Airbus, fuarda sergilediği bu geniş portföy ile Avrupa savunma sanayiinde insansız sistemler konusunda tam spektrumlu bir çözüm ortağı olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Şirket, tüm sistemlerinde açık mimari ve Avrupa standartlarına uyumlu misyon sistemleri kullanarak uluslararası uyumluluğu da ön planda tutuyor.