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Kaynak: AA

Ekonomide yaşanan dalgalanmalar, vatandaşların yurtdışında yaşama fikrine daha ılımlı yaklaşmasına neden olurken, yaşam maliyetleri en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki güncel verilere göre Avrupa’nın en ucuz ve en pahalı ülkeleri hangileri?

AVRUPA’DA YAŞAM MALİYETİ ARAŞTIRMASI

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 yılı “Satın Alma Gücü Paritesi, Hane Halkı Nihai Tüketim Harcamaları” verilerine göre Avrupa’da en pahalı ülke İzlanda olurken, en ucuz ülke Kuzey Makedonya olarak belirlendi.

Genel sıralamada Avrupa ülkeleri arasında yaşam maliyeti en yüksek ülkeler üst sıralarda yer alırken, Türkiye daha düşük maliyetli ülkeler arasında dikkat çekti. Türkiye’nin fiyat düzeyi endeksi 60 olarak açıklandı.

TÜRKİYE’NİN KONUMU

Türkiye’de 100 Euro’luk bir mal ve hizmet sepeti yaklaşık 60 Euro’ya satın alınabiliyor. Bu da Türkiye’yi Avrupa ortalamasına göre daha “ucuz yaşam maliyetine sahip ülkeler” arasında konumlandırıyor.

ENDEKS NEYİ İFADE EDİYOR?

Fiyat düzeyi endeksi, ülkelerin mal ve hizmet fiyatlarını satın alma gücü ve döviz kuru üzerinden karşılaştırıyor. 100’ün üzeri “pahalı”, 100’ün altı ise “ucuz” olarak kabul ediliyor.