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Kaynak: AA

Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasında imzalanan anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle, İspanya ile Cebelitarık arasındaki sınır kapısı resmen kaldırıldı. Böylece iki bölge arasındaki giriş ve çıkışlarda uygulanan sınır kontrolleri tarihe karıştı.

Sınırın kaldırılması dolayısıyla düzenlenen törene İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Cebelitarık Başbakanı Fabian Picardo ve bölgedeki yerel yöneticiler katıldı.

Törende konuşan Sanchez, alınan kararın yalnızca fiziki bir engeli ortadan kaldırmadığını, aynı zamanda uzun yıllardır süren bir sorunu da sona erdirdiğini belirtti. Yeni dönemin ortak refah ve iş birliği açısından önemli fırsatlar sunacağını ifade eden Sanchez, "Bugün kıta Avrupası'ndaki son duvar yıkılıyor" dedi.

Yeni düzenlemeyle birlikte İspanya vatandaşları ve ülkede turist olarak bulunan kişiler artık sınır kontrolüne takılmadan Cebelitarık'a giriş yapabilecek. Özellikle her gün bölgeye gidip gelen yaklaşık 15 bin 500 çalışanın uzun kuyruklardan kurtulması bekleniyor.

Anlaşmaya göre Cebelitarık, sınır kontrollerini kara sınırı yerine liman ve havaalanında gerçekleştirecek. Ayrıca insan ve mal dolaşımını engelleyen fiziki bariyerler kaldırılırken, Schengen bölgesi, AB Tek Pazarı ve Gümrük Birliği ile uyumlu yeni bir geçiş sistemi oluşturuldu.

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İngiltere'nin 2020 yılında Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ardından Cebelitarık'ın statüsü taraflar arasında önemli bir müzakere konusu olmuştu. İngiltere, İspanya ve AB arasında varılan uzlaşının parlamentolar tarafından onaylanmasının ardından anlaşma 15 Temmuz 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi.

1713 Utrecht Antlaşması'yla İngiltere'ye bırakılan Cebelitarık, tarih boyunca Madrid ile Londra arasında egemenlik tartışmalarının merkezinde yer aldı. Bölgede yapılan referandumlarda halkın büyük çoğunluğu İngiltere'ye bağlı kalma yönünde irade ortaya koymuştu. Yeni anlaşmayla birlikte ise iki taraf arasındaki en önemli fiziki engellerden biri ortadan kaldırılmış oldu.