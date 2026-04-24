Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, 15 ülkenin üst düzey yöneticilerine Türkiye'nin saray-müze yönetim modelini ve restorasyon projelerini yaptığı sunum ile anlattı. Zirve kapsamında Louvre ve Versay başta olmak üzere Avrupa’nın önde gelen kurumlarıyla iş birliği görüşmeleri gerçekleştirilirken, Türkiye’nin kültürel miras yönetimindeki yaklaşımının uluslararası alanda güçlü karşılık bulduğu aktarıldı.

MÜZECİLİK VİZYONU İÇİN ÖNEMLİ BİR EŞİK

Milli Saraylar Başkanlığı, Avrupa’nın kültürel miras yönetimindeki Avrupa Kraliyet Konutları Birliği’nin Torino’da düzenlenen 25. Genel Kurul Toplantısı’nda “Yılın Konuğu" olarak ağırlandı. Katılım, müzecilik dünyasının saygın isimlerinden, yakın dönemde Louvre Müzesi Başkanlığı görevine getirilen Versay Sarayı ve Avrupa Kraliyet Konutları Birliği’nin eski başkanı Dr. Christophe Leribault’un daveti üzerine gerçekleştirildi. Davet, Milli Saraylar’ın son dönemde geliştirdiği uluslararası iş birliklerinin ve modern müzecilik vizyonunun kurumsal bir diyalog zeminine taşınması açısından önemli bir eşik olarak değerlendirildi.

MİLLİ SARAYLAR BAŞKANI DR. YASİN YILDIZ SUNUM GERÇEKLEŞTİRDİ

Zirvede Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, 15 farklı ülkeden yaklaşık 60 üst düzey yöneticiye hitaben sunum gerçekleştirdi. Sunumda Milli Saraylar’ın kültürel ve tarihsel miras alanındaki yüz yıllık birikimi paylaşıldı. Sunumun ana eksenini, 2018 yılında Milli Saraylar’ın doğrudan Cumhurbaşkanlığı’na bağlanmasıyla başlayan kurumsal dönüşüm süreci oluşturdu. Dr. Yıldız, söz konusu modelin sağladığı avantajları anlattı.

Yasin Yıldız sunumunda, Milli Saraylar tarafından son dönemde hayata geçirilen restorasyon projelerine de yer verdi. Topkapı Sarayı bünyesindeki Fatih Köşkü’nün tamamlanan restorasyonu ile Darphane-i Amire Bölgesi’ndeki düzenlemeler, katılanlar tarafından takip edildi. 2022 yılında Milli Saraylar bünyesine katılan Edirne Sarayı’nda sürdürülen rekonstrüksiyon çalışmaları ise dikkat çekti. Tarihi belgeler ışığında yeniden ayağa kaldırılan Saray-ı Cedid-i Amire’nin ihya süreci, toplantıya katılanlar tarafından takdirle karşılandı. Sunumun ardından Dr. Yıldız, katılımcıların teknik ve idari sorularını cevapladı ve Türkiye’nin bu alandaki birikimini doğrudan aktardı.

ÖNEMLİ İSİMLERLE BİR ARAYA GELİNDİ

Ayrıca Zirve süresince gerçekleştirilen görüşmelerin, saray-müze yönetimi alanında kalıcı iş birliklerinin zeminini oluşturduğu belirtildi. Milli Saraylar heyeti; Louvre Müzesi Başkanı Dr. Christophe Leribault, Schönbrunn Grubu CEO’su Klaus Panholzer, Historic Royal Palaces CEO’su John Barnes, Patrimonio Nacional Başkanı Ana de la Cueva, Versay Sarayı ve Trianon Ulusal Müzesi Müdürü Dr. Laurent Salomé ile Fontainebleau Sarayı Genel Müdürü Anne Meny-Horn gibi alanın önde gelen isimleriyle bir araya geldi. Görüşmelerde, akademik araştırmalar, restorasyon teknolojileri ve kültürel mirasın korunmasına yönelik projelerde ortak hareket edilmesi konusunda mutabakat sağlandı.

AVRUPA’DA TEKNİK İNCELEMELER

İtalya programı kapsamında Milano ve Torino’da gerçekleştirilen teknik incelemeler, ziyaretin başlıklarından biri oldu. Heyet; Milano Kraliyet Sarayı, Sforza Kalesi Müze Kompleksi, Ambrosiana Galerisi ve Brera Galerisi gibi Rönesans sanatının en seçkin örneklerini barındıran merkezleri ziyaret etti. Santa Maria delle Grazie’de yer alan Leonardo da Vinci’nin “Son Akşam Yemeğiö freskinin uzun yıllara yayılan restorasyon süreci ile eserin korunmasına yönelik ileri düzey iklimlendirme ve ziyaretçi kontrol sistemleri yerinde incelendi. Torino’da ise La Venaria Reale, Torino Kraliyet Müzeleri, Madama Sarayı ve Carignano Sarayı gibi tarihi yapılar değerlendirildi. Programda ayrıca Torino Kraliyet Kütüphanesi’nde muhafaza edilen Leonardo da Vinci’nin otoportresi de incelenerek kağıt eserlerin korunmasına yönelik özel teknikler hakkında bilgi verildi.

NİTELİKLİ BİR MÜZE DENEYİMİ HEDEFLENDİYOR

Avrupa’da gerçekleştirilen temasları ve sunumların, Milli Saraylar’ın uluslararası alanda da etkisini artıran bir kurum olarak konumlandığı aktarıldı. Türkiye’nin saray-müze yönetiminde geliştirdiği model, uluslararası platformda karşılık bulan, dikkatle izlenen ve iş birliği potansiyeli taşıyan bir yaklaşım olduğu aktarıldı. Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Milli Saraylar Başkanlığı; Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Edirne sarayları başta olmak üzere kasır, köşk ve müzelerde koruma, restorasyon, sergileme ve kültürel mirası gelecek kuşaklara aktarma çalışmalarını yürütüyor. Öte yandan kurum, bilimsel yöntemleri esas alan yaklaşımıyla ziyaretçilere erişilebilir ve nitelikli bir müze deneyimi sunmayı hedeflediği öğrenildi.